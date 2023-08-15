Мир 15 августа 2023, 12:32 США уличили в готовности отказаться от ДНЯО ради проекта AUKUS Лавров: США готовы покуситься на ДНЯО ради ядерного проекта в рамках AUKUS РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты готовы пустить под откос Договор о нераспространении ядерного оружия ради собственного ядерного проекта в рамках объединения AUKUS. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению главы МИД, нелегитимные действия Вашингтона и его союзников провоцируют новые риски и подрывают глобальную безопасность. Однако США не смущает подобное положение дел — страна продолжает эскалацию мировой обстановки.

Реклама

«Теперь же целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения США пустили под откос и готовы сейчас — уже есть такие опасения — покуситься на один из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности — Договор о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул министр.

Лавров указал на риски, которые появляются из-за «откровенных попыток вывести из процедур этого договора англосаксонский ядерный проект». США, отметил он, действуют в рамках нового военного блока AUKUS, в который завлекают Японию и Южную Корею.

В видеообращении к гостям и участникам конференции президент России Владимир Путин назвал геополитические авантюры Запада главной причиной развития вызовов международной безопасности.