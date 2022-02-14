США уличили в готовности «отдать» Украину России

США готовы «отдать» Украину России лишь бы не допустить ее дальнейшего сближения РФ с Китаем, заявил украинский политолог Александр Лазарев. По его мнению, для Штатов главной является именно китайская угроза.

По словам Лазарева, власти США поменяли свои внешнеполитические ориентиры. Теперь они настроены вести борьбу с Китаем, сменив стратегию Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы, сообщило РИА «Новости».

Лазарев отметил, что этот проект США пытались воплотить в жизнь с 2018 года, но не смогли, а теперь поняли, что главной угрозой для Штатов уже является Китай.

«И Украина стала просто неприоритетной для внешней политики США, но осталась выгодной для компаний, которые здесь зарабатывают», — отметил политолог в эфире местного телеканала «НАШ».

По словам эксперта, именно по этой причине украинские власти сейчас стремятся к британскому протекторату, потому что США идут на уступки РФ для того, чтобы она не сближалась дальше с КНР.

«Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от нее. Байден неоднократно говорил: „Мы за вас воевать не будем никогда“», — заключил он.

В начале февраля Украину посетил с визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. После переговоров с лидером республики Владимиром Зеленским он заявил, что новые санкции против РФ вступят в силу автоматически, если произойдет «российское вторжение».