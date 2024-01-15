Мир 15 января 2024, 16:31 США уличили в биологическом шпионаже Минобороны России сообщило о биологическом шпионаже со стороны США РИА «Новости»

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США начали практиковать биологический шпионаж рядом с границами геополитических противников, анализируя эпидемиологическую обстановку в предполагаемых местах развертывания воинских подразделений. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

По его словам, деятельность лабораторий направлена на изучение возбудителей особо опасных инфекций в важных для США регионах, а также достижение превосходства и контроль за биологической обстановкой.

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«Биологический шпионаж остался одной из приоритетных задач для США в предполагаемых районах развертывания воинских формирований», — сказал генерал-лейтенант.

Кириллов отметил, что Минобороны получило сведения, которые подтвердили намерения США мониторить ситуацию с биологической обстановкой на территориях Центральной Азии и Ближнего Востока, а также граничащих с Саудовской Аравией, Пакистаном, Турцией и Китаем районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что в США работают над созданием управляемых эпидемий, писал RT.