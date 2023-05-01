Мир 01 мая 2023, 02:27 США указали на важность разблокирования Лачинского коридора Госсекретарь США Блинкен обеспокоен азербайджанским КПП в Лачинском коридоре РИА «Новости»

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом отметил важность скорого открытия для частного транспорта Лачинского коридора. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, его слова привел ТАСС.

Блинкен озвучил обеспокоенность по поводу установления в Лачинском коридоре азербайджанского контрольно-пропускного пункта. Госсекретарь также подчеркнул важность мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Представитель США выразил надежду на то, что в регионе может установиться мир.

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По словам Блинкена, создание Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре отрицательно влияет на попытки прийти к доверию в рамках процесса мирного урегулирования. Он особо подчеркнул важность как можно быстрее открыть Лачинский коридор для коммерческого и частного транспорта.

Ранее власти Франции не справились с ролью компетентного посредника в отношениях между Арменией и Азербайджаном. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, все заявления со стороны США и Франции о желании достичь мира на Южном Кавказе полностью дезавуируются их постоянными выпадами в адрес России.