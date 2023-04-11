Мир 11 апреля 2023, 18:40 США указали на слабое место в политике по Украине Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: США проиграют России из-за переоценки возможностей ВСУ РИА «Новости»

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Соединенные Штаты ждет провал планов в отношении России из-за нежелания признать реальное положение дел на Украине. Таким прогнозом бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну», — сказал он.

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По словам экс-сотрудника ЦРУ, недавняя утечка секретных документов Пентагона, где описали состояние украинских войск, стала доказательством лжи со стороны генерала Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина о возможностях ВСУ. Неправильная оценка ситуации может сыграть против американцев, подчеркнул Макговерн.

Эксперт также акцентировал внимание на успехах российской армии на поле боя. Он выразил уверенность, что уже через месяц она займет позиции, которые вынудят украинские власти и их западных союзников сесть за стол переговоров, написало Nation News.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что финансовый кризис в США может заставить Штаты отказаться от поддержки Украины.