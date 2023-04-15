Мир 15 апреля 2023, 23:48 США указали на потерю влияния в мире из-за России и КНР Экс-глава Минфина США Саммерс: Вашингтон потерял влияние из-за союза России и Китая Pxhere

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Вашингтон потерял влияние на международной арене. Об этом заявил бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс, его слова привело агентство Bloomberg.

«Углубление связей между Ближним Востоком, Россией и Китаем, которые недавно выступили посредниками в сближении Саудовской Аравии и Ирана, стало огромным вызовом для Соединенных Штатов», — сказал он.

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По его мнению, США уже не имеют такого глобального влияния, а их конкуренты, такие как Россия и Китай, объединяются и делают все, чтобы завоевать расположение других государств.

Саммерс также указал на риски, связанные со стремлением Вашингтона перестроить цепочки поставок таким образом, чтобы они не были связаны с Китаем. Однако менее развитые государства предпочитают выбирать для сотрудничества именно Пекин.

Экс-министр посоветовал американским властям задуматься над новыми вызовами, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.

Ранее телеканал CNN сообщил, что утечка секретных документов Пентагона показала, что американские спецслужбы занимались прослушкой в Южной Корее и на Украине. Теперь в США опасаются, что слив данных порвет их отношения с союзниками.