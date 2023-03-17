Мир 17 марта 2023, 23:48 США указали на последствия тотальной войны с Россией Захарова: желание Запада поставлять Leopard доказывает одержимость США тотальной войной РИА «Новости»

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США вновь демонстрируют одержимость тотальной войной с Россией «до последнего украинца». Вашингтону нужно задуматься о последствиях своей агрессии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте МИД России.

Таким образом Захарова прокомментировала недавнее заявление шефа Пентагона Ллойда Остина о готовности передать Украине более 150 боевых машин Leopard.

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«Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому», — сказала она.

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Представитель МИД также подчеркнула, что наемники, военные специалисты и оружие Соединенных Штатов и НАТО «были и остаются законными целями для ударов российских сил».

Ранее США заявили, что заключение перемирия на Украине в нынешних условиях означало бы закрепление территориальных приобретений России, что является нарушением Устава ООН. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, российская сторона использовала бы перемирие для дальнейшего наступления.