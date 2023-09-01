Мир 01 сентября 2023, 12:39 США указали на подрыв роли доллара в мировой системе из-за проводимой политики Лавров: США перестали обеспечивать приемлемую роль доллара в мире Unsplash

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Россия никогда не преследовала цели «угробить» доллар. США сами своей внешней политикой подорвали роль своей национальной валюты в мире. Как сообщил ТАСС, на это указал министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Он подчеркнул, что Россия выстраивает свою внешнюю политику с теми странами, кто готов к сотрудничеству на основе равноправия и при соблюдении честного баланса интересов.

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«Мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема», — заявил Лавров.

В качестве положительного примера международного сотрудничества глава внешнеполитического ведомства привел Организацию Договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.

Министр пояснил, что отношения в этих организациях между странами основаны на консенсусе, где нет позиций ведущих и ведомых.

Переход стран на торговлю в национальных валютах приведет к негативным последствиям в американской экономике. С таким заявлением выступила член конгресса США Тейлор Грин. Она подчеркнула, что такие сделки позволяют обходить введенные санкции и снижают роль доллара в мировой экономике.