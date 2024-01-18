Мир 18 января 2024, 21:24 США указали на отсутствие преград для работы с Россией по стратстабильности Вадди: конфликт на Украине не преграда для работы с Россией по стратстабильности Pixabay

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Конфликт на Украине не является барьером для взаимодействия с Россией по стратегической стабильности. Об этом заявил старший директор по контролю над вооружениями Совета по нацбезопасности (СНБ) США Пранай Вадди, его слова привело РИА «Новости».

«Наличие взаимодействия между Соединенными Штатами и Россией по ядерному риску и ядерному контролю является ценным», — сказал он.

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Таким образом представитель Белого дома оценил перспективы диалога по стратегической стабильности в период проведения спецоперации. По словам Вадди, некоторые союзники США придерживаются альтернативной точки зрения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в ближайшее время перспективы возобновления стратегического диалога России и США не возникнут. Он напомнил, что российская сторона делает все, чтобы международные отношения вышли на более демократический уровень.