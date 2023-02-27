27 февраля 2023, 19:41
США указали на необходимость поддержки Украины после приостановления ДСНВ
Госдеп: приостановка участия России в ДСНВ не заставит отказаться от поддержки Украины
Решение российских властей о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не сможет заставить Запад перестать поддерживать Украину, а лишь подчеркнуло такую необходимость. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт, сообщил ТАСС.
«Заявление России о приостановке своего участия в новом ДСНВ не заставит Соединенные Штаты, их союзников и партнеров отказаться от поддержки Украины», — сказала дипломат на семинаре в Институте Брукингса.
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С ее слов, решение России только подчеркивает, насколько важной остается помощь Украине со стороны США и мирового сообщества.
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Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что власти США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Она заметила, что последний блок недавней речи президента России Владимира Путина, посвященный приостановке участия России в договоре, был рассчитан именно на внешнюю аудиторию.
США
Россия
Приостановка ДСНВ
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