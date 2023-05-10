Мир 10 мая 2023, 13:22 США указали на негативные последствия из-за приписывания себе победы во Второй мировой Песков: приписывание победы во Второй мировой стало пагубной линией для США РИА «Новости»

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Власти США встали на пагубную линию, взявшись за приписывание себе победы во Второй мировой войне. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Для США приписывание себе победы во Второй мировой войне является пагубной линией», — сказал он.

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Песков отметил, что в США появилось целое поколение, которое не может оценить события Второй мировой войны.

«Возможно, они и не помнят, кто и с кем воевал тогда. Но без этого нельзя дать оценку своему настоящему и будущему», — добавил официальный представитель Кремля.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что Россия продолжит бережно хранить память о великом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, неся правду всем народам мира.

Представитель Белого дома Жан-Пьер ранее заявила, что победу над фашизмом во Второй мировой одержали именно США.