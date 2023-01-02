Мир 02 января 2023, 20:06 США указали на ложь Запада, которая привела к спецоперации на Украине Правозащитник Барака: США использовали уловку в подготовке конфликта с Россией на Украине РИА «Новости»

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Страны Запада решили использовать Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Россией на Украине. Об этом правозащитник из США Аджаму Барака заявил в Twitter.

«Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь уловкой для подготовки к войне. Теперь кто-нибудь верит, что Соединенные Штаты не участвовали в этом плане?» — написал он.

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Ангела Меркель в интервью Zeit озвучила цель Минских соглашений. По ее словам, это была попытка дать Украине время на усиление, ведь все понимали, что конфликт в стране заморозили.

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Бывший канцлер Германии отметила, что столкновение Украины и России было неизбежным, а Минские соглашения лишь помогли киевскому режиму к нему подготовиться. В итоге конфликт должен завершиться за столом переговоров.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал «фиксацией предательства» заявления Меркель о том, что Минские соглашения использовали для накапливания военной мощи Украины.