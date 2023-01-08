Мир 08 января 2023, 10:33 США указали на единственный угрожающий стране конфликт Ведущий Fox News Карлсон и экс-полковник Макгрегор назвали войну в Мексике угрозой США YouTube

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Единственным угрожающим США конфликтом является война мексиканской полиции с наркокартелем. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщили ведущий Такер Карлсон и бывший советник директора Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Если новая война на самом деле коснется американцев, то она уже началась в Мексике. Армия и силы мексиканской обороны уже воюют с бойцами картеля „Синалоа“ после задержания Овидио Гусмана, сына криминального авторитета Хоакина Гусмана» — рассказал Карлсон.

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Мнение ведущего поддержал Макгрегор. По его словам, вместо решения вопроса в Мексике США предпочитают заниматься темой Украиной, так как видят в ней свою финансовую выгоду.

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«Преследование наркокартелей, закрытие границ, остановка торговли людьми и приостановка потока нелегалов денег же не принесут», — отметил бывший советник главы Пентагона.

Овидио Гусмана арестовали по обвинению в создании преступной группировки. Днем 6 января представители картеля в отместку обстреляли гражданский самолет в аэропорту Кульякан, начались столкновения с полицией.