Под прикрытием контроля над исполнением санкций Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допросило турецких бизнесменов, потребовало предоставить данные об их сделках и пригрозило за сотрудничество с Россией. Об этом сообщило издание Yeni Şafak.

«США под видом наблюдения за санкциями, которые они ввели против России, шпионили в Турции. Власти, вмешиваясь в дела, не входящие в их обязанности, перешли границы и попытались допросить турецких бизнесменов. Разведывательная служба США имела наглость угрожать по поводу торговли с Россией», — сообщил автор статьи.

Сотрудник ЦРУ открыто угрожал должностным лицам строительных компаний, которые участвовали в продаже россиянам жилья. Он потребовал от них информацию о количестве проданных домов, валюте расчетов и способах оплаты.

Кроме того, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо направил в крупнейшую турецкую бизнес-ассоциацию TUSIAD письмо с угрозой ввести против ее участников санкции за сотрудничество с Россией, а когда предупреждение не подействовало, встретился с некоторыми из них лично.