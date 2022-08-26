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    26 августа 2022, 10:03

    США угрожали турецким бизнесменам за сотрудничество с Россией — СМИ

    Yeni Şafak: представители ЦРУ угрожали турецким бизнесменам за сделки с россиянами

    Екатерина Виславская

    Под прикрытием контроля над исполнением санкций Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допросило турецких бизнесменов, потребовало предоставить данные об их сделках и пригрозило за сотрудничество с Россией. Об этом сообщило издание Yeni Şafak.

    США угрожали турецким бизнесменам за сотрудничество с Россией — СМИ

    «США под видом наблюдения за санкциями, которые они ввели против России, шпионили в Турции. Власти, вмешиваясь в дела, не входящие в их обязанности, перешли границы и попытались допросить турецких бизнесменов. Разведывательная служба США имела наглость угрожать по поводу торговли с Россией», — сообщил автор статьи.

    Сотрудник ЦРУ открыто угрожал должностным лицам строительных компаний, которые участвовали в продаже россиянам жилья. Он потребовал от них информацию о количестве проданных домов, валюте расчетов и способах оплаты.

    Кроме того, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо направил в крупнейшую турецкую бизнес-ассоциацию TUSIAD письмо с угрозой ввести против ее участников санкции за сотрудничество с Россией, а когда предупреждение не подействовало, встретился с некоторыми из них лично.