Мир 21 марта 2024, 21:59 США угрозами заставили Зеленского отказаться от переговоров с Россией несколько месяцев назад Херш: переговоры по Украине не начались из-за угроз США лишить Зеленского денег Pixabay

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Мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной могли начаться несколько месяцев назад, но этому помешали власти США. Они пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому лишением денег на невоенные нужды. Об этом в своем материале в блоке в Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания [президента РФ] Владимира Путина и военной деградации Зеленского», — заявил Херш.

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Правительство США предъявило Зеленскому ультиматум, утверждает Херш со ссылкой на осведомленных американских должностных лиц. Президент США Джо Байден сделал ставку на противостояние российской угрозе силами НАТО и не собирается менять свой курс, отметил журналист. При этом у Украины нет шансов на победу.

Украине нужно начинать переговоры с Россией, пока ее положение на поле боя не ухудшилось еще сильнее. Так считает обозреватель американского издания Харрисон Касс.