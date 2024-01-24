Мир 24 января 2024, 01:37 США ударили по трем объектам проиранского движения в Ираке США атаковали три объекта проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке РИА «Новости»

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Военнослужащие США нанесли удары по трем объектам проиранского движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Как сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, это было сделано по распоряжению американского лидера Джо Байдена в ответ на серию нападений со стороны шиитских ополченцев. Его слова привело РИА «Новости».

«Сегодня вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, которые использовались „Катаиб Хезболлах“ и другими связанными с Ираном группировками в Ираке», — сказал глава Минобороны.

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Он добавил, что американские власти продолжат действовать для защиты своих сил и интересов на Ближнем Востоке, однако в целом США не стремятся к эскалации в регионе.

Днем 23 января США и Великобритания за несколько часов нанесли 18 ударов по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене. Большинство из них пришлось на Аманат аль-Асиму и провинцию Сана.