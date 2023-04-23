Мир 23 апреля 2023, 19:33 США ударили по теневому флоту России — Bloomberg Bloomberg: США нанесли удар по теневому флоту России с помощью индийской компании Pxhere

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Клуб страховщиков из США отказал в услугах индийской компании Gatik Ship Management, ставшей одним из самых крупных перевозчиков российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Нефтяная танкерная компания, активно участвующая в перевозке российской нефти, потеряла стандартную отраслевую страховку для своего флота после того, как нарушила ценовой предел „Большой семерки“, касающийся перевозки национальных баррелей», — написало издание.

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Соединенные Штаты сочли эти действия нарушением антироссийских санкций. Таким образом американская сторона попыталась ударить по разрастающемуся теневому флоту России, писал «Царьград».

«С начала декабря компаниям стран „Большой семерки“ разрешено оказывать услуги по доставке российской нефти только в том случае, если стоимость груза составляет 60 долларов за баррель или меньше», — добавило Bloomberg.

Напомним, ЕС по-прежнему остается крупнейшим импортером российской нефти. Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «360» рассказал о перспективах рынка и будущем российского черного золота.