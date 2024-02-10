Мир 10 февраля 2024, 19:25 США ударили по беспилотникам хуситов у побережья Йемена CENTCOM: США нанесли удары по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене US. Navy

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Американские военные ударили по надводным беспилотникам и крылатым ракетам хуситов в Йемене. Об этом сообщило центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в своем аккаунте в соцсети X.

В сообщении сказано, что американские военные 9 февраля с 03:00 по 21:40, обороняясь, совершили несколько ударов по двум мобильным беспилотным надводным кораблям, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной мобильной крылатой ракете.

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Все объекты обнаружили в районах Йемена, которые находятся под контролем хуситов. Эту боевую мощь могли применить по кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе.

Хуситы взяли под контроль большую часть йеменского побережья Красного моря. Они уже предупреждали о планах разбомбить любые связанные с Израилем корабли, а также призывали другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Некоторые судоходные компании так и поступили, приостановив перевозки через Красное море.

Хуситы также выпустили три ракеты в сторону греческого сухогруза в Аденском проливе, нанеся ему небольшие повреждения. Одна из ракет взорвалась неподалеку от корабля, вторая — рухнула в море, а третью — сбил эсминец США.