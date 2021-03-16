США пытались отговорить Бразилию от закупки российской вакцины от коронавируса. Об этом сказано в докладе американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS). На документ обратили внимания создатели препарата «Спутник V».

«Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу „Спутник V“. Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней», — написали создатели российской вакцины в Twitter.

К своему сообщению они приложили выдержку из доклада министерства. В документе отмечалось, что управление по международным делам в Северной и Южной Америке противодействовало усилиям некоторых стран, пытающимся установить свое влияние в регионе. В частности ведомство отговаривало принимать помощь от «злонамеренных государств». В числе стран были перечислены Россия, Венесуэла и Куба.

«Среди примеров — использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины COVID-19», — сказано в документе.

Вакцину «Спутник V» создали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат стал первым в мире зарегистрированным лекарством от коронавируса.