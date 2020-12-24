Захарова заявила, что США «тряхануло» больше всех в 2020 году

В 2020 году США столкнулись с самыми серьезными внутренними проблемами по сравнению с другими государствами. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как тряхануло США, так никого не тряхануло», — сказала Захарова в беседе с ТАСС. Она пояснила, в общую ситуацию входит и неспособность противостоять пандемии и всему тому, что с ней связано.

«Мы видим, что происходит и в мире в целом, и непосредственно в Соединенных Штатах. Это не мои оценки, хочу подчеркнуть, это оценки американских же экспертов, которые не ожидали того, что их страна будет неспособна противостоять такому вызову», — заметила представитель российского МИД.

В числе проблем США, с которыми государство столкнулось в текущем году, Захарова также назвала и внутренний раскол общества, и политический раскол. «Это и проявление того самого глобального нерешенного вопроса внутренней повестки, от которой тоже, мне кажется, никто не ожидал, что выйдет наружу. Это проблема расизма», — сказала дипломат.

Среди других стран, которые столкнулись с наибольшими проблемами в уходящем году, представитель российского МИД также назвала Францию. В стране уже не первый год идут протесты, «жестоко подавляемые» правоохранителями.

Накануне Захарова рассказала о важнейшем достижении МИД России в 2020 году. По словам дипломата, для нее таким событием стало оказание содействия возвращению россиян. В конце марта между Россией и другими странами было прервано регулярное авиасообщение из-за распространения коронавируса. После этого МИД РФ организовал вывозные рейсы. По данным «ПолитЭксперта», по состоянию на конец сентября в страну вернулись свыше 312 тысяч россиян.