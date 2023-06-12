Мир 12 июня 2023, 22:03 США тайно разместили около 150 ядерных боеголовок по Европе ICAN: США тайно разместили около 150 ядерных боеголовок по Европе Freepik

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США расположили примерно 150 ядерных боеприпасов на европейских авиабазах и не сделали никаких официальных заявлений. Об этом сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Ее слова передала газета «Известия».

Смертоносные бомбы могут находиться на базах в Германии, Бельгии, Италии, Турции и Нидерландах. Координатор отметила, что размещение подобных боеголовок в разных частях Европы сильно беспокоит ICAN. Такой сценарий способен увеличить риск возникновения ядерной войны.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что правительство США не видит рисков ядерного столкновения в случае размещения оружия РФ в Белоруссии.

Он также отметил, что американская сторона не собирается решать вопрос об изменении готовности своих стратегических сил из-за перемещения тактического ядерного оружия России.