Мир 03 января 2024, 16:39 США тайно продлили договор о размещении военных в Катаре CNN: США тайно продлили на 10 лет договор о размещении военных на базе в Катаре U.S. Department of Defense

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Власти США и Катара продлили договоренность о размещении американских военных на авиабазе Эль-Удейд. Об этом сообщил телеканал CNN.

«США тайно продлили соглашение, которое продлит на 10 лет присутствие их военных на базе в Катаре», — указали журналисты.

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Авиабаза Эль-Удейд находится в пустыне к юго-западу от Дохи. Она является самой крупной военной базой Штатов на Ближнем Востоке и способна вместить до 10 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны США Ллойд Остин в декабре 2023 года посетил базу и поблагодарил власти Катара за увеличение расходов на нее, однако не делал никаких заявлений о продлении договора.

Власти Катара в 2019 году объявляли о намерении выделить порядка 1,8 миллиарда долларов на реконструкцию военной базы. В МИД отмечали, что союзнические отношения с США помогают государству противостоять многим международным и региональным вызовам.