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США своими заявлениями делают себя стороной конфликта на Украине — Антонов

Посол Антонов: США заявлениями о допустимости ударов по ЛНР и ДНР подходят к опасной грани

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США своими заявлениями о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям подходят к опасной грани. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что таким образом Штаты становятся стороной конфликта на Украине.

Антонову задали вопрос о том, как он расценивает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил, что Штаты не возражают против применения Киевом западного оружия для ударов по ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям.

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«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — сказал Антонов. Его заявление распространила российская дипмиссия в своем Telegram-канале.

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Вашингтон, по словам посла России, «науськивает» Киев продолжать применять оружие Запада, не осознавая рискованность этих действий.

«Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России», — говорится в сообщении.

США

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