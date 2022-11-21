21 ноября 2022, 07:50
США столкнулись с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину — WP
WP написала, что запасы оружия для отправки на Украину у США и ЕС заканчиваются
Соединенные Штаты и европейские государства столкнулись с вызовом из-за того, что запасы оружия для отправки на Украину заканчиваются. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО.
«Запад попал в сложную ситуацию. Многие (вооружения. — прим. ред.) уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», — сказал источник издания.
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Он добавил, что для решения вопроса с нехваткой вооружения необходимы «долгосрочные и стратегические действия». Собеседник издания добавил, что у России остаются большие запасы военной техники.
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«Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены», — сказал он.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. После этого Штаты и их союзники по НАТО начала поставлять Украине вооружение на десятки миллиардов долларов. Российские власти не раз заявляли, что такие действия Запада лишь затягивают конфликт.
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