23 августа 2023, 10:54
США столкнулись с необходимостью прекращения поддержки Украины
Американский аналитик Робертс признал экономическую слабость США
США потеряли возможность финансово поддерживать Украину в прежних объемах. Об этом заявил президент исследовательского института США Фонда «Наследие» Кевин Робертс в эфире Fox News.
Специалист указал на необходимость сосредоточиться на внутренних вопросах страны и отклонить идею о новом пакете поддержки Украины. Кроме того, Соединенные Штаты должны пересмотреть механизм выделения помощи Зеленскому и сделать процедуру более прозрачной.
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«США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов», — заявил он.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал Украине как можно быстрее завершить конфликт. По его мнению, США в скором времени прекратят финансировать Зеленского. Он указал, что руководство страны откажется выделить еще 24 миллиарда долларов на поддержку ВСУ.
США
Владимир Зеленский
Украина
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