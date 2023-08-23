Мир 23 августа 2023, 10:54 США столкнулись с необходимостью прекращения поддержки Украины Американский аналитик Робертс признал экономическую слабость США US Navy/Navy Office of Information/globallookpress

Читать 360tv в

США потеряли возможность финансово поддерживать Украину в прежних объемах. Об этом заявил президент исследовательского института США Фонда «Наследие» Кевин Робертс в эфире Fox News.

Специалист указал на необходимость сосредоточиться на внутренних вопросах страны и отклонить идею о новом пакете поддержки Украины. Кроме того, Соединенные Штаты должны пересмотреть механизм выделения помощи Зеленскому и сделать процедуру более прозрачной.

Реклама

«США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов», — заявил он.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал Украине как можно быстрее завершить конфликт. По его мнению, США в скором времени прекратят финансировать Зеленского. Он указал, что руководство страны откажется выделить еще 24 миллиарда долларов на поддержку ВСУ.