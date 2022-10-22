США столкнулись с риском лишиться армии | 360°

Мир 22 октября 2022, 00:24 США столкнулись с риском лишиться армии Обозреватель 19Fortyfive Иглен: США могут исчезнуть с карты из-за недобора в армию Defense.gov

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США столкнулись с серьезной проблемой из-за катастрофического недобора в армию. Такое мнение выразил обозреватель19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен.

«В наши дни у Вооруженных сил Соединенных Штатов есть много возможных соперников: вспомните о России, Китае, Иране, Северной Корее и многих других государствах. Но самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона — это нехватка живой силы для защиты нации», — отметил журналист.

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Обозреватель уверен, что проблема с нехваткой призывников только нарастает. В минувшие выходные в США стартовал новый финансовый год, при этом армия Штатов не добрала новых 15 тысяч солдат, что составляет 25 процентов от плана по мобилизации. Автор подчеркнула, что американская армия начала новый призывной год с тяжелой позиции.

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Портал «НСН» ранее сообщил, что властям Соединенных Штатов нечем ответить на российское «оружие Судного дня» — ядерную торпеду «Посейдон».