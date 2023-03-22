22 марта 2023, 16:45
США стоило раньше договариваться об устранении российских озабоченностей по ДСНВ — Рябков
Замглавы МИД Рябков: США стоило раньше обсуждать устранение озабоченности России по ДСНВ
Соединенным Штатам стоило раньше договариваться об устранении российских озабоченностей в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение выразил заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он пояснил, что сейчас это уже невозможно. Россия учтет способность американцев, французов и британцев совместно использовать ядерные потенциалы против РФ при определении дальнейшей судьбы Договора. Дипломат отметил, что страна больше не может «выводить за скобки фактор совокупного арсенала США, Великобритании и Франции».
Реклама
«На фоне нынешних реалий при определении дальнейшей судьбы ДСНВ мы будем в обязательном порядке учитывать способность этих стран совместно использовать свои ядерные потенциалы против России», — процитировал Рябкова ТАСС.
Реклама
По его словам, высказывание американских властей о якобы несостоятельности приостановки участия России в ДСНВ — не более чем вброс. Дипломат уже упоминал о том, что обоснованность действий российской стороны еще не для всех представителей Соединенных Штатов стала очевидностью.
США
Россия
Приостановка ДСНВ
Реклама
Реклама