Мир 02 февраля 2024, 02:59 США стали готовить стратегию окончания конфликта на Украине Херш: власти США обсуждают стратегию окончания конфликта на Украине Unsplash

Читать 360tv в

Администрация президента США Джо Байдена уже начала обсуждать стратегию окончания конфликта на Украине и новый финансовый план для Киева. Об этом американский журналист Сеймур Херш сообщил в статье для онлайн-платформы Substack.

Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что тот тайно обсуждал с Западом перспективы прекращения огня.

Реклама

«Залужный продолжал участвовать в секретных переговорах с прошлой осени с американскими и западными чиновниками о том, как лучше всего добиться прекращения огня и договориться о прекращении войны», — отметил Херш.

По словам лауреата Пулитцеровской премии, свои прежние заявления о том, что ситуация на поле боя для ВСУ зашла в тупик, Залужный не обсудил с Зеленским, при этом в Вашингтоне о них уже знали.

Телеканал CNN заявил, что главкому ВСУ предложили новый пост, однако он отказался. При этом Зеленский готов подписать указ об отставке Залужного.