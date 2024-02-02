02 февраля 2024, 02:59
США стали готовить стратегию окончания конфликта на Украине
Херш: власти США обсуждают стратегию окончания конфликта на Украине
Администрация президента США Джо Байдена уже начала обсуждать стратегию окончания конфликта на Украине и новый финансовый план для Киева. Об этом американский журналист Сеймур Херш сообщил в статье для онлайн-платформы Substack.
Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что тот тайно обсуждал с Западом перспективы прекращения огня.
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«Залужный продолжал участвовать в секретных переговорах с прошлой осени с американскими и западными чиновниками о том, как лучше всего добиться прекращения огня и договориться о прекращении войны», — отметил Херш.
По словам лауреата Пулитцеровской премии, свои прежние заявления о том, что ситуация на поле боя для ВСУ зашла в тупик, Залужный не обсудил с Зеленским, при этом в Вашингтоне о них уже знали.
Телеканал CNN заявил, что главкому ВСУ предложили новый пост, однако он отказался. При этом Зеленский готов подписать указ об отставке Залужного.
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Владимир Зеленский
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