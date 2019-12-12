В Госдуме предложили объявить США спонсором терроризма

Госдума может рассмотреть законопроект против США и внести Вашингтон в список стран-спонсоров терроризма. Такое предложение было сделано в ответ на аналогичное намерение международного комитета Соединенных Штатов.

Как стало известно РИА «Новости», такое заявление сделал первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин. Ранее стало известно, что сенаторы США обязали госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма и внести в список, в который уже попали КНДР, Иран, Сирия и Судан.

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Шерин подчеркнул, что Госдума имеет полное право рассмотреть аналогичный проект. Он подчеркнул, что у Москвы нет никаких причин подпитывать террористические группировки.

«Любая террористическая группировка в мире не может существовать без подпитки извне, этими ресурсами обладает только США», — сказал он.

«Однако в этой области есть серьезные вопросы к самим США. Любая террористическая группировка не может существовать без подпитки извне, этими ресурсами обладает только Вашингтон», — приводит слова депутата «Московский комсомолец».

Госсекретарь обязан не только определить, следует ли считать Россию спонсором терроризма. По данным ТАСС, он обязан решить, являются ли террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины. Вашингтон утверждает, что их поддерживает Москва.

Замгоссекретаря США Дэвид Хэйл в начале сенатских слушаний отметил, что его ведомство не считает Россию государством-спонсором терроризма. Более того, по его мнению, Вашингтон должен признать Москву жертвой террористических атак.