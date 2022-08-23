США сознались, что больше не верят в Украину

Соединенные Штаты больше не верят в «полную победу» Украины и боятся эскалации из-за поставок высокотехнологичного оружия. Об этом экс-советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг рассказал в статье для журнала The Hill.

«Политика США в отношении конфликта на Украине более осторожна: она подразумевает объединение союзников, предоставление военной техники, обучение личного состава, но исключает прямое военное вмешательство», — сообщил он.

Мэннинг подчеркнул, что, в отличие от ситуации с Тайванем, у США нет никаких оборонных обязательств перед Украиной. По его словам, «бодрые кричалки» о «полной победе» сменились лицезрением суровой реальности. К тому же поставки Украине все более высокотехнологичного оружия только вызывают страх эскалации ситуации.

Ранее обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс заявил, что США потерпят поражение вне зависимости от результата конфликта на Украине. Американская администрация не предусмотрела стратегические шаги президента России Владимира Путина на фоне давления со стороны Запада, считает Маркс.