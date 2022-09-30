США сожрут всю европейскую промышленность | 360°

Эксклюзив 30 сентября 2022, 02:12 Поделиться Telegram

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Viber США сожрут всю европейскую промышленность «Голос Мордора»: США «откармливали» Европу как свинью на убой Pxhere.com

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Действия США в адрес Европы сравнили с отношением фермера, который выращивает животное на убой. Америка долго «кормила» европейские страны, еще несколько десятилетий назад начав выдавать большие кредиты их правительствам. Но теперь пришло время для Штатов пожинать плоды своей деятельности, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Откормка на убой

Перед тем, как зарезать свинью, хороший хозяин очень долго ее кормит и лелеет. Чтоб была упитанной, жирненькой. Порой даже специальные типы кормов чередуют, чтоб сало получалось с прослойками мяса.

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Хороший хозяин очень любит свою хрюшку и заботится о ней.

Но когда приходит время — бедная свинья безжалостно убивается и идет на сало, холодец, отбивные и различные деликатесные копчености. Другого финала у сытой свинской жизни не бывает.

Европу начали откармливать очень давно. Вот прям как ту самую хрюшку. После войны американцы придумали целый план, названный по имени госсекретаря США Джорджа К. Маршалла. План по восстановлению европейской экономики.

Pxhere.com

Американцы печатали деньги и давали европейским правительствам кредиты. Кредиты очень жирные. Но самое главное — даже не кредиты. Американцы сами залезли в европейскую экономику, скупая пачками акции известных фирм и компаний. Можете проверить, сколько всего в Европе принадлежит американцам. И очень часто — это производственный сектор.

По сути, США контролируют огромную часть европейской индустрии, владея значительными пакетами акций различных компаний. И, конечно же, — технологиями этих европейских компаний и всеми секретами производства. И эта ситуация — главный эффект от того самого пресловутого плана Маршалла.

Хрюшку откармливали очень давно, кормов не жалели. Самых лучших, витаминизированных. Хороший хозяин оказался у хрюшки, очень умный. Настолько, что умудрялся иметь выгоду и с еще живой свиньи.

Процесс забоя уже начался

Но теперь пришло такое время, что пора хрюшке под нож. Собственно, процесс забоя уже начался. Уничтожение, даже временное, обеих «Северных потоков», принесет огромные проблемы не только Германии, но и всей Европе. Ее экономическая структура сейчас напоминает Советский Союз, в котором предприятия-смежники были разбросаны по разным республикам страны. В условиях единой страны система работала хорошо, но при распаде СССР она стала обречена. Для многих производственных процессов выключение из цепочки даже одной республики становилось смертельным.

А сейчас из общей европейской индустриальной системы выключают Германию.

Pxhere.com

И ведь хрюшку к забою готовили еще и тем, что активно навязывали Европе «зеленую энергетику», которой в любом случае не хватило бы на нужды индустрии. Европа активно закрывала угольные ТЭЦ, в Германии отказались даже от атомной энергетики, чтобы остаться с ветряками и солнечными панелями.

Оставался газ — очень удобное и экологичное топливо, но хрюшка должна пойти на холодец и теперь нет и газа.

А вот США от души попируют. Сожрут всю европейскую промышленность. В нынешних условиях крупным концернам не так уж сложно перенести производства в США. Коробки цехов ставятся сейчас за недели, да смонтировать производственные линии тоже не составит никакого труда. И рабочих рук в США предостаточно. А будет мало — приоткрою краник на границе с Мексикой и пустят еще. Желающих — море.

Только вот хрюшка об этом уже не узнает.

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