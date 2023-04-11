Мир 11 апреля 2023, 15:00 США создавали биооружие поблизости от границ России Минобороны: США создавали биооружие в ДНР, ЛНР и Херсонской области РИА «Новости»

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США создавали биооружие в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области, то есть поблизости от старых границ России. Об этом сообщил на пленарном заседании Госдумы РФ войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«США <…> проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ», — сказал Кириллов.

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Он обратил внимание, что американцы прикрывались якобы обеспечением глобальной биобезопасности.

Ранее Минобороны раскрыло цели биопрограмм США на постсоветском пространстве, которое американские власти рассматривают в качестве плацдарма для развертывания сил НАТО.

Во вторник Госдума утвердила доклад по биолабораториям США на Украине. Всего американцы создали на украинской территории более 50 биообъектов, где проводили секретные исследования над людьми.