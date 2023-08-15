Мир 15 августа 2023, 18:12 США создадут в АТР сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России Костюков: США планируют создать в АТР сеть альянсов для сдерживания России и КНР U.S. Department of Defense

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США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и Китая. Об этом заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности. Его процитировало РИА «Новости».

По словам Костюкова, США опасаются укрепления стратегических российско-китайских отношений, поэтому приступили к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание РФ и КНР.

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«Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать Асеаноцентричную (АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — прим. ред.) систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов», — подчеркнул он.

Костюков сообщал, что США намеренно противопоставляют страны АТР России и Китаю. Американская сторона уже развернула в регионе крупнейшую группировку в 400 тысяч военных.

Как отмечал RT, президент России Владимир Путин также не исключил, что НАТО может интегрироваться с AUKUS в АТР.