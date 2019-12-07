США создадут цифровой «Манхэттенский проект» из-за России

ВМС и ВВС США запустят единую информационную сеть, которая объединит в себе все оперативные данные о боевой обстановке. Начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил ее с новым «Манхэттенским проектом».

Издание Defense News уточнило, что страна собирается использовать самолеты-разведчики и беспилотники, чтобы собирать данные с кораблей и истребителей. Одной из основных целей аналога «Манхэттенского проекта» станет рассредоточение боевых сил по обширной территории, а не концентрация вокруг авианосца. По данным американского издания C4ISRNET, ото необходимо для того, чтобы сделать морскую разведку максимально неудобной для Китая. Кроме того, при помощи этого проекта Вашингтон намерен ответить на реорганизации, который проводят Москва и Пекин в вооруженных силах своих стран.

Изначально запуск единой информационной сети планировали осуществить в 2033–2035 годах. Однако Глиди отметил, что в связи с современной мировой обстановкой, необходимость в проекте появилась гораздо раньше намеченного срока.

«Манхэттенский проект» — кодовое имя программы США по разработке и созданию ядерного оружия. Он был запущен в 1942 году и выполнялся совместно с учеными из Великобритании, Германии и Канады. Всего в нем принимало участие более 130 тысяч человек.