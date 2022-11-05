США создадут штаб для контроля за поставками вооружения на нужды ВСУ | 360°

05 ноября 2022, 18:16
США создадут штаб для контроля за поставками вооружения на нужды ВСУ
Минобороны США: в Германии появится штаб по контролю оснащения вооружением ВСУ
США планируют создать штаб для координации помощи Украине. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Ее слова процитировали в Telegram-канале RT.
Офис ведомства будет размещен на территории Германии. Сотрудникам штаба также доверят контроль за поставками вооружений на нужды ВСУ.
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В работе ведомства планируют задействовать порядка 300 человек. При этом не уточняется, из какой страны будут набирать сотрудников.
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Представители властей США заявили, что решение о создании штаба можно считать подтверждением опасений Пентагона о длительности угрозы для Украины и других соседних с РФ стран со стороны России. По их мнению, такая опасность будет сохранена в течение многих лет.
При этом они не уточнили, связана ли организация контроля за поставками вооружений на нужды ВСУ с недавними обсуждениями местонахождения и формата использования различной помощи, уже выделенной Украине со стороны Запада.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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