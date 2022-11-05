США создадут штаб для контроля за поставками вооружения на нужды ВСУ | 360°

Мир 05 ноября 2022, 18:16 США создадут штаб для контроля за поставками вооружения на нужды ВСУ Минобороны США: в Германии появится штаб по контролю оснащения вооружением ВСУ wikipedia

Читать 360tv в

США планируют создать штаб для координации помощи Украине. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Ее слова процитировали в Telegram-канале RT.

Офис ведомства будет размещен на территории Германии. Сотрудникам штаба также доверят контроль за поставками вооружений на нужды ВСУ.

Реклама

В работе ведомства планируют задействовать порядка 300 человек. При этом не уточняется, из какой страны будут набирать сотрудников.

Реклама

Представители властей США заявили, что решение о создании штаба можно считать подтверждением опасений Пентагона о длительности угрозы для Украины и других соседних с РФ стран со стороны России. По их мнению, такая опасность будет сохранена в течение многих лет.

При этом они не уточнили, связана ли организация контроля за поставками вооружений на нужды ВСУ с недавними обсуждениями местонахождения и формата использования различной помощи, уже выделенной Украине со стороны Запада.