Россия располагает фактами сотрудничества Соединенных Штатов с боевиками «Исламского государства»* в Афганистане. Об этом заявил специальный представитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России РФ Замир Кабулов в ходе онлайн-дискуссии клуба «Валдай».

Он также отметил, что современные талибы, которые уже почти прибрали власть в Афганистане к рукам, убеждены, что «воюют за освобождение своей родины от иностранных оккупантов и за ценности ислама так, как они их видят». По словам Кабулова, среди них есть склонные к компромиссам боевики, однако они не могут не считаться с радикальными настроениями старшего поколения.

Представитель президента считает, что у России сейчас нет оснований сомневаться в гарантии представителей «Талибана»**, что конфликт не продолжится в соседних странах Центральной Азии.

Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила о переброске танкистов 201-й военной базы России на полигон Харб-Майдон около границы с Афганистаном.

*, ** — «Исламское государство»/ИГИЛ/ИГ и «Талибан» — запрещенные в России террористические организации.