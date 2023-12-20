20 декабря 2023, 20:44
США составили четкий план будущего Украины
Блинкен заявил, что у США есть четкий план будущего Украины
В Соединенных Штатах составили четкое представление о будущем Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге заявил, что в американский план не предполагает выделение стране какой-либо помощи в настоящий момент.
«У нас есть очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении», — подчеркнул он.
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По словам Блинкена, в выделении украинским властям помощи на нынешнем уровне по этой стратегии нет необходимости. Чтобы план осуществился, заметил госсекретарь, США и союзники должны помочь Украине преодолеть не только грядущую зиму, но еще и весну и лето.
«Мы должны продолжать поддержку, чтобы помочь Украине войти в стадию, когда она сможет сама стоять на ногах», — пояснил Блинкен.
Глава МИД России Сергей Лавров уже говорил, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью. Он также указывал на абсолютную несамостоятельность Украины.
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