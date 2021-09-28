После распада СССР Украина получила 19 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, но в конце 1990-х годов большую часть самолетов уничтожили. В США объяснили, что утилизация Ту-160 помогла предотвратить передачу важнейших технологий в Китай.

По данным американского журнала Military Watch, риск передачи советских бомбардировщиков Китаю был реален, так как Украина ранее уже успела предоставить КНР прототип истребителя Су-33 и недостроенный крейсер «Варяг».

Чтобы предотвратить сделку по Ту-160, США вместе со своими европейскими союзниками предоставили Украине средства на утилизацию парка бомбардировщиков. В итоге часть самолетов была уничтожена, восемь бомбардировщиков в обмен на газ передали России.

Китай не смог получить эти самолеты, и это затормозило развитие авиации этой страны, подчеркнул автор статьи.

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла был разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Самолет предназначен поражать ядерным и обычным оружием наиболее важные объекты в глубоком тылу противника.