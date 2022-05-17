США сообщили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW). Об этом говорится с заявлении ВВС страны. Пуск состоялся 14 мая с южного побережья штата Калифорния.

По имеющимся данным, скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

«Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС», — рассказал руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз.

Это был первый пуск данной крылатой ракеты, произведенный с воздушного носителя.

В апреле текущего года Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона сообщило об успешных летных испытаниях гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. Согласно представленной информации, скорость ракеты составила более пяти махов, она поднялась на высоту около 12 километров и пролетела примерно 550 километров. В Минобороны США отметили, что это было второе успешное испытание ракеты в рамках данной программы.

Позже Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия заявили о достигнутых договоренностях по совместной разработке гиперзвукового вооружения.