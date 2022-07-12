США сообщили об убийстве главаря ИГ в Сирии ударом с воздуха

Американские военные ударом с воздуха уничтожили главаря террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии Махера аль-Агаля. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Беспилотники Вооруженных сил США обстреляли двух «высокопоставленных представителей» группировки сегодня на северо-западе Сирии.

«Махер аль-Агаль, один из пятерки крупнейших главарей ИГ* и главарь ИГ* в Сирии, был убит в результате этого удара. Высокопоставленный представитель ИГ*, тесно связанный с Махером, получил тяжелые ранения при ударе», — рассказало командование.

В заявлении также указано, что устранение этих лидеров «Исламского государства»* «подорвет способность террористической организации планировать и осуществлять глобальные атаки». Об этом написали «Известия».

В начале февраля президент США Джо Байден заявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши в Сирии во время антитеррористической операции американского спецназа.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.