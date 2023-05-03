Мир 03 мая 2023, 18:30 США сообщили об истощении запасов ВСУ MWM: мощные ракетные удары по Украине истощили запасы ВСУ перед наступлением Сайт президента Украины

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Серия мощных ракетных ударов российских сил по складам с боеприпасами ВСУ истощила запасы украинских подразделений и сократила шансы на успешную контратаку. Об этом заявили журналисты американского портала Military Watch Magazine (MWM).

«Истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу Москвы», — отметили в публикации.

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Слаженная работа российской авиации уничтожила не только ключевую боевую технику Вооруженных сил Украины, но и привела к серьезным потерям личного состава в рядах ВСУ, уточнили обозреватели.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинская армия уже начала свое обещанное контрнаступление. По его словам, киевские военные активизировались не только на фронте. Это подтверждают диверсии и попытки атаковать российские территории с помощью беспилотников, пояснил Пригожин.

Главком объединенными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что Россия побеждает в украинском конфликте. Он отметил, что заявления западных представителей об упадке и деградации российской армии оказались ложью и провокацией.