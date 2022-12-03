Мир 03 декабря 2022, 12:07 США сообщили о «тайных» перемещениях атомной подлодки в Индийском океане — СМИ «Военное обозрение»: США «тайно» отправили атомную подлодку к острову Диего-Гарсия Викимедиа

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В октябре к острову Диего-Гарсия в Индийском океане пришвартовалась американская атомная подводная лодка West Virginia, сообщило издание «Военное обозрение». Власти США объявили об этом лишь месяц спустя, акцентировав внимание на «тайной» работе АПЛ.

В командовании ВМС США рассказали, что таким образом продемонстрировали возможности своего флота. Там уточнили, что остров находится довольно далеко, и за все время подводную лодку никто не обнаружил.

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Издание отметило, что West Virginia класса Ohio способна нести на борту до 20 межконтинентальных баллистических ракет. Всего на вооружении США находятся 14 таких субмарин — их разрабатывали для долгого пребывания в море.

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В конце ноября Минобороны России провело учения с участием подводной лодки «Магадан». Она стоит на вооружении в Тихоокеанском флоте — экипаж произвел пуск ракет «Калибр» из-под воды. Оба снаряда успешно поразили цели. Субмарину приняли на баланс в прошлом году, а к месту нынешнего дислоцирования она прибыла в октябре текущего года.