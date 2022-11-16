Мир 16 ноября 2022, 13:34 США сообщили о перехвате судна, которое якобы перевозило взрывчатку из Ирана США заявили о перехвате судна со 160 тоннами взрывчатки в Оманском заливе

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Американские моряки задержали в Оманском заливе судно, которое якобы перевозило более 160 тонн взрывчатки из Ирана в Йемен, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в Twitter. Корабль обыскали, а после этого затопили.

«Силы СЕНТКОМ перехватили в Оманском заливе судно, прибывшее из Ирана, которое перевозило в Йемен огромное количество взрывчатых веществ», — сообщили в американском ведомстве. Там уточнили, что тщательно обыскали судно, после чего потопили его. Членов экипажа передали властям.

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По данным Центрального командования ВС США, экипаж перевозил163 тонны мочевинного удобрения. Его можно использовать во взрывчатых веществах. На судне также обнаружили перхлорат аммония — это составляющее топлива, используемого для баллистических ракет.

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Двух жителей Бердянска задержали в Запорожской области. Полицейские провели обыск и обнаружили у молодых людей полтора килограмма пластида и другие вещества, предназначенные для сбора взрывных устройств. В МВД установили, что задержанные причастны к диверсионной деятельности.