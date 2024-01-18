Мир 18 января 2024, 07:29 США сообщили о неожиданном ударе Китая по Зеленскому Politico: отказ Китая встретиться с Зеленским стал ударом для Украины РИА «Новости»

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Китайская делегация отказалась от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое решение представителей КНР стало ударом для властей бывшей советской страны. Об этом сообщило американское издание Politico.

Власти Украины, как уточнили авторы материала, не скрывали, что хотят встретиться с делегацией Китая. Однако Зеленский в этой ситуации остался ни с чем.

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«Президент Владимир Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи. Это стало ударом для Украины», — отметили журналисты.

Отказ представителей КНР от встречи с Зеленским был преднамеренным. Решение не связано с какими-либо проблемами с расписанием, уточнили обозреватели материала.

При этом президент Украины по-хамски высказался о премьере Госсовета Китая Ли Цяне. На пресс-конференции в Давосе Зеленский сказал, что не будет встречаться с этим представителем КНР, так как этот политик не его уровня. С Ли мог встретиться премьер-министр Украины, подчеркнул он.