США сообщили о ликвидации российской хакерской сети

США совместно с Великобританией, Германией и Нидерландами пресекли деятельность предположительно расположенного в России ботнета (широкой сети подконтрольных хакерам компьютеров) под названием RSOCKS. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

«Министерство юстиции США совместно с партнерами из правоохранительных органов Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства уничтожило инфраструктуру российского ботнета, известного как RSOCKS, который взломал миллионы компьютеров и других электронных устройств по всему миру», — говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что в ходе операции была ликвидирована «расположенная в России продвинутая преступная организация, которая занималась кибервзломами в Соединенных Штатах и других странах».

В ведомстве отметили, что операция по борьбе с хакерской сетью началась в 2017 году, когда власти США установили, что киберпреступники взломали около 325 тысяч электронных устройств. Ведомство не стало называть имена возможных фигурантов дела, рассматриваемого в Южном округе Калифорнии.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что карты российских банков перестали интересовать хакеров примерно с апреля 2022 года, поскольку на них ничего нельзя купить за рубежом.