США сократят взносы в бюджет НАТО

«Это верно, что мы согласились с новой формулой по распределению этих расходов (в общий бюджет НАТО — прим. ред.), США заплатят меньше, ФРГ выплатит больше», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Париже.

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Ранее администрация президента США Дональда Трампа начала предпринимать действия, чтобы сократить свой вклад в бюджет альянса. До одобрения новой формулы расчетов взносов, Вашингтон обеспечивал около 22% от всего финансирования НАТО. Большая часть американских средств шла на содержание штаб-квартиры.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО планирует признать космос своей новой сферой деятельности. Альянс займется изучением космических угроз, однако размещать оружие на орбите Земли не будет. Генсек альянса подчеркнул, что космос относится к сфере обороны и безопасности напрямую.