США сократили военную помощь Египту из-за нарушений прав человека

США ограничил военную помощь Египту на 130 миллионов долларов из 300 из-за нарушений прав человека. Отправляемые деньги также будут иметь ограничения на их использование.

Администрация Байдена планирует снизить на 170 миллионов снизить военную помощь, пока египетское правительство не выполнит необходимые требования в области прав человека. Об этом сообщило издание Politico.

Госсекретарь США Энтони Блинкен направит военную помощь Египту в том случае, если официальный Каир утвердительно рассмотрит конкретные условия, связанные с правами человек.

Если страна решит проблемы с парвами человека, тогда удержанные Вашингтоном 130 миллионов долларов станут вновь доступны в последующие годы.

Ожидается, что на текущей неделе госдепартамент обнародует официальное заявление о заморозке части военной помощи арабской республике.