Мир 21 ноября 2023, 10:34 США сократили поставки снарядов на Украину на 30% ABC: США на 30% сократили поставки снарядов Украине из-за Израиля U.S. Department of Defense

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С начала эскалации конфликта Израиля и Палестины США сократили поставки снарядов Вооруженным силам Украины на 30%. Об этом сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника.

По его словам, поставки оружия Израилю со стороны Соединенных Штатов повлияли на передачу вооружения Украине.

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«Поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30% с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС», — указал собеседник.

Чиновник признался, что его беспокоит сокращение поставок оружия, которое также образовалось из-за разногласий в американском конгрессе по поводу выделения средств на помощь ВСУ.

Украина уже столкнулась с большими проблемами из-за этого. Армия страны может потерять позиции в зоне боевых действий «очень дорогой ценой», констатировал собеседник телеканала.

Проблемы на Украине с поставками западного оружия отмечал и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сообщал, что зарубежная техника стала массово выходить из строя из-за интенсивности боев.