США сокращает поддержку Афганистана на миллиард долларов

США планируют пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном. Они намерены это сделать из-за того, что президенту Афганистана Ашрафу Гани и премьер-министру, кандидату в президенты Абдулле Абдулле не удалось договорится «об инклюзивном правительстве».

Помимо сокращения финансовой поддержки в этом году, Вашингтон заявил о готовности сократить поддержку еще на один миллиард долларов в следующем. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».