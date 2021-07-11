Несмотря на вывод американский войск, у США останутся рычаги влияния на ситуацию в Афганистане. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«У нас есть много дипломатических рычагов воздействия, и мы их используем. Мы по-прежнему принимаем участие в попытках способствовать достижению урегулирования в Афганистане посредством переговоров, и ничего не изменилось в нашей приверженности этому», — сказал Кирби в интервью Fox News.

Он добавил, что международное сообщество должно и дальше быть приверженным такому исходу. По словам представителя Пентагона, США могут противостоять угрозам, даже принимая решения издалека.

«Мы всегда хотим найти дополнительные варианты, вот почему мы работаем с соседними странами, которые находятся ближе к Афганистану, чтобы рассмотреть, какие у нас есть возможности. И мы делаем это быстро и энергично», — заключил Кирби.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что вывод американских войск с территории Афганистана завершится 31 августа 2021 году. Изначально озвучивалось, что процесс закончится к 11 сентября.